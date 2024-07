Motorrad-WM Spanier gewinnt MotoGP-Sprint auf Sachsenring - Bradl abgeschlagen

Stefan Bradl, der am Sachsenring mit einer Wildcard antritt, konnte auf seiner Honda kein Erfolgserlebnis bei seinem Heimrennen verbuchen. Er kam als 19. ins Ziel. Womöglich bildet das Wochenende den Abschied für den 34-Jährigen vom Heim-Grand-Prix in der Königsklasse. Weil Bradl den Superstar Márquez in der Quali behinderte, wurde er für das Rennen am Sonntag auf den letzten Platz zurückversetzt.



Am Sonntag ist mit Marcel Schrötter in der Moto2 auch noch ein zweiter deutscher Fahrer mit Wildcard am Start.