Wie die Polizei Chemnitz am Montag (17.07.2023) mitteilte, ereignete sich der Unfall bereits am Sonntagnachmittag (16.07.2023). Der 74-jähige Trabitzsch sei bei einer Parade ehemaliger Meister und Grand-Prix-Fahrer gegen einen Baum gefahren. Dabei sei er so schwer verletzt worden, dass er in der Nacht zu Montag (17.07.2023) im Krankenhaus verstarb. Das Rennen wurde nach dem Unfall abgebrochen.