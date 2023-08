Nach Oberwiesenthal zieht der Tross weiter Richtung Süden. In Oberstdorf (Dienstag und Mittwoch) und im österreichischen Villach (Freitag bis Sonntag) stehen in der kommenden Woche weitere Leistungsvergleiche an. Darunter auch im neuen "Compact-Format". Dort wird durch das Springen lediglich die Startreihenfolge bestimmt, die Zeitabstände zwischen den einzelnen Aktiven sind aber identisch und nicht von der Punktzahl nach dem Springen abhängig. Damit soll verhindert werden, dass der Sieger schon nach dem Springen feststeht. Logisch, dass die starken Springer von der neuen Wettkampfform wenig angetan waren.