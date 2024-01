Der Reiter Julien Anquetin hat sich beim Weltcup-Turnier in Leipzig den Sieg gesichert. Der 32 Jahre alte Profi aus Frankreich gewann am Freitagabend in der Qualifikationsprüfung für den Großen Preis. Im Sattel von Blood Diamond ritt er überlegen zum Sieg.

Nach dem Championat am Samstag (20.01.2024 ab 15.35 Uhr) ist der Große Preis am Sonntag (21.01.2024 ab 15 Uhr) der Höhepunkt des Turniers in der Messehalle. In der wichtigsten Prüfung des Turniers können die Springreiter Punkte für das Weltcup-Finale sammeln. Im Ranking der Westeuropa-Liga führt derzeit Weltmeister Henrik von Eckermann vor dem Briten Ben Maher. Bester Deutscher ist derzeit Dreher auf Rang neun vor Rene Dittmer aus Stade auf Platz zehn.