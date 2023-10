Die deutschen Turnerinnen haben die angestrebte Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 als Team hauchdünn verpasst. In der Mehrkampf-Qualifikation bei den Weltmeisterschaften in Antwerpen belegte die Riege des Deutschen Turner-Bundes (DTB) am Montag (02.10.) den 13. Platz. Mit 157,128 Punkten fehlten dem verletzungsgebeutelten Team 0,169 Zähler für das Paris-Ticket.

Enttäuschung beim DTB-Team. Bildrechte: dpa