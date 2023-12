Voller Vorfreude haben Veranstalter und Beteiligte am Dienstag (12.12.) in Leipzig den Countdown zur traditionellen Partner Pferd eingeläutet. In etwas mehr als einem Monat schon – vom 18. bis 21. Januar 2024 – steigt dann auf der Neuen Messe bereits zum 26. Mal das weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Pferdesport-Event.