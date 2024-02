Bei den Frauen haben sich Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal mit einem Sieg in Oberhof eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach ihren schwachen Auftritten bei der WM und dem Weltcup in Altenberg verwiesen sie mit Bahnrekord im zweiten Lauf die die Italienerinnen Andrea Vötter und Marion Oberhofer hauchdünn auf Rang zwei. Am Ende flossen sogar Tränen der Freude. "Es ist einfach Erleichterung, die letzten drei Wochen in Altenberg waren nicht leicht für uns", sagte Degenhardt mit Tränen in den Augen am ARD-Mikrofon: "Wir haben schon ein bisschen an uns gezweifelt. Heute im zweiten Lauf lief alles super und ich glaube, wir haben uns ein bisschen wiedergefunden."