Nachdem bereits etliche Wintersportler in die neue Weltcup-Saison eingestiegen sind, nehmen am Wochenende auch die Rennrodler Fahrt auf. Am 7. und 8. Dezember geht es auf der Olympia-Bahn in Lake Placid (US-Bundesstaat New York) erstmals um Punkte für den Gesamtweltcup.

Bundestrainer Norbert Loch hat seine Teams festgelegt und schickt bei den Einsitzern der Männer den dreifachen Olympiasieger Felix Loch aus Berchtesgaden sowie die zwei Thüringer Max Langenhan (Friedrichroda) und David Nößler (Schmalkalden) ins Rennen. Bei den Frauen führt Weltmeisterin Julia Taubitz aus Oberwiesenthal das deutsche Feld an, das durch Merle Fräbel (Suhl) und Anna Bereiter (Berchtesgaden) verstärkt wird.

Langenhan ist Loch auf den Fersen

Die Schlitten stehen bereit, die Kufen sind geschärft - speziell im deutschen Männer-Lager könnte es zu einer hochspannenden Saison kommen. Heißt, eine Wachablösung deutet sich an. Nach fünfzehn Jahren als Alleinunterhalter im deutschen Rodeln ist Rekordweltmeister Felix Loch der gebürtige Friedrichrodaer Max Langenhan dicht auf den Fersen. Bildrechte: dpa

Das bewies der 24-Jährige bereits im vergangenen Winter, als er nach einem Handbruch erst spät einstieg und "mit einer halben Weltcup-Saison Dritter" wurde. Sechs Weltcup-Siege in Serie fuhr Langenhan bis zum Ende des Winters ein, Loch gelang in der ganzen Saison nur ein einziger. In der Endabrechnung lag Loch einen Rang vor Langenhan, die Kristallkugel schnappte sich der Italiener Dominik Fischnaller.

WM-Titel als großes Ziel

"Es wäre schön, wenn Felix und ich immer vorn dabei sind", hatte sich Langenhan im Vorfeld im Interview mit Sport im Osten sehr diplomatisch ausgedrückt. Sein ganz großes Ziel sei aber die Weltmeisterschaft, so der 24-Jährige, der sich immer noch zu den jüngeren Sportlern zählt.

Bei der Heim-WM in Oberhof war Langenhan ebenfalls bester deutscher Mann und holte Silber hinter dem Österreicher Jonas Müller. In diesem Winter soll es noch eine Stufe höher gehen, die WM findet erneut auf einer deutschen Bahn statt, Ende Januar in Altenberg. "Ich will auf alle Fälle im Gesamtweltcup auf dem Podium bleiben. Für mich zählt aber mehr die WM. Da hat es letztes Jahr nicht ganz gereicht. Das sollte ich dieses Jahr als ganz großes Ziel anstreben", bekräftigte Langenhan.

Taubitz startet Mission Kristallkugel