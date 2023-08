Seine Eltern Kathrin und Gregor Bogen unterstützen ihren Sohn auch sportlich seit Kindestagen. Die ganze Familie, auch Schwester Bianca, sind begeisterte Triathleten. Zusammen mit seiner Schwester besuchte Rico das Sportgymnasium in Leipzig. Als Kind und Teenager war er Schwimmer. Als ihm das zu eintönig wurde, wechselte er zum Triathlon. Ein guter Radfahrer sei er schon immer gewesen, sagt er. Nur im Laufen habe er noch lange Verbesserungspotenzial gehabt. Bis jetzt. Bei der WM ist er allen anderen davongelaufen. Nach dem Abitur fokussierte er sich auf den Sport. Zwei- bis dreimal am Tag trainiert er. Morgens Schwimmen, mittags Laufen, nachmittags Radfahren – so beschreibt er einen klassischen Trainingstag. Danach sei er aber auch platt, sagt er. Nebenbei studiert er Internationales Management an einer Fernuni. Das Studium mit dem Sport zu verbinden sei aber schon ziemlich stressig, sagt er. Seine Eltern haben ihn von Anfang an auch finanziell unterstützt. Das ging zu Beginn gar nicht anders. Seit diesem Jahr hat er Sponsoren, die seinen Sport finanzieren. Dass er im ersten Jahr als Profi gleich Weltmeister werde, hatte auch er nicht erwartet. Die weitere Sponsorensuche mache das natürlich einfacher, sagt er.

Rico Bogen ist waschechter Leipziger. Er ist in der Stadt geboren, aufgewachsen, trainiert und lebt bis heute in heimischen Gefilden. Er fühle sich wohl in der Stadt, sagt er. Die Nähe zu Familie und Freunden schätze er sehr. "Mir ist es wichtig, zuhause zu sein." Seine Trainingsläufe absolviert er im Auwald oder auf dem Damm Richtung Schkeuditz. Dafür trifft er sich regelmäßig mit einer Leipziger Laufgruppe. "Berge sind das, was wir nicht so viel haben, aber zum Laufen geht es sehr gut", sagt er. Dafür war er zur Vorbereitung auf die WM im Höhentrainingslager in den Alpen.