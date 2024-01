Rennrodeln | Weltcup/EM Taubitz nach Wimpernschlag-Duell Zweite

13. Januar 2024, 12:20 Uhr

Julia Taubitz hat beim Rodel-Weltcup in Innsbruck, der gleichzeitig als EM gilt, Rang zwei belegt. Erneut musste sich die Oberhoferin in einem Wimpernschlag-Duell der Österreicherin Madeleine Egle geschlagen geben, bleibt aber in der Gesamtweltcup-Wertung vorn.