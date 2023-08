Diskuswerferin Shanice Craft vom SV Halle hat das Finale im Diskuswerfen (Dienstag, 22. August) erreicht. Zwar haben der 30-Jährigen, die auf 63,42m Weite kam, etwas mehr als ein halber Meter zur geforderten Weite von 64m gefehlt, doch als Gesamtsechste ist sie souverän in die Runde der besten zwölf eingezogen.

Auch die anderen beiden Deutschen Teilnehmerinnen Claudine Vita (64,51m), die als einzige Deutsche die direkte Quali schaffte, und Kristin Pudenz (62,71m) haben das Finale erreicht. An ihre Saisonbestleistungen kamen die DLV-Werferinnen in Budapest noch nicht heran. Pudenz musste etwas zittern und belegte Platz zehn in der Quali.

Die beste Weite verbuchte Olympiasiegerin Valarie Allman (USA) mit erzielten 67,14 m. Auch Titelverteidigerin Feng Bin (China/65,68) und Europameisterin Sandra Perkovic (Kroatien/65,62) kamen mühelos weiter und untermauerten ihre Rollen als Favoritinnen. Das deutsche Trio gehörte mit den gemeldeten Leistungen zu den besten Sieben der Welt und zählt in der ungarischen Hauptstadt damit zu den wenigen Medaillenkandidaten für den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV).

Feige bricht über 20km Gehen ein

Die deutsche Geherin Saskia Feige hat bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest nicht in die Entscheidung über 20 Kilometer eingreifen können. In 1:34:49 Stunden hatte die Leipzigerin fast acht Minuten Rückstand auf die neue Weltmeisterin Maria Pérez aus Spanien. Silber holte die Australierin Jemima Montag 25 Sekunden hinter Pérez, Bronze ging an Olympiasiegerin Antonella Palmisano aus Italien.

2022 holte Saski Feige bei den European Games in München Bronze über 20km Gehen. Bei der WM in Budapest war sie dieses Jahr chancenlos. Bildrechte: 20.08.2022, xkaix, Leichtathletik European Championships, emspor, v.l. Saskia Feige Deutschland gewinnt Bronze Muenchen *** 20 08 2022, xkaix, athletics european championships, emspor, v l saskia feige germany wins bronze munich kp

Bei zunächst noch erträglichen Temperaturen, aber extrem hoher Luftfeuchtigkeit bildete sich vom Start weg eine Spitzengruppe, die ein enormes Tempo vorlegte. Pérez setzte sich fünf Kilometer vor Schluss ab und feierte einen ungefährdeten Sieg am Heldenplatz. Feige musste den schweren Bedingungen zunehmend Tribut zollen und gehörte am Ende auf dem Rundkurs zu den überrundeten Athletinnen. Nach Angaben des Deutschen Leichtathletik-Verbandes wurde sie danach wegen Kreislaufproblemen behandelt. Die erschöpfte Geherin verließ in Begleitung eines deutschen Betreuers den Zielraum und äußerte sich nicht.

Bebendorf verpasst Hindernisfinale