In der Mixed-Staffel siegte Team USA vor den Niederlanden und Südkorea. Aus deutscher Sicht gingen im Viertelfinale Lisa Eckstein, Paula Kuhnt-Torzewski, Rafael Schlossarek und Clemens Pfropper bei den 1.500 Metern sowie Robin Bendig über die 1.000 Meter an den Start. Der Dresdner schied wie auch die Staffel im Viertelfinale aus. Die Staffeln über 3.000 Meter bei den Frauen und 5.000 Meter bei den Männern verpassten den Sprung in die nächste Runde.