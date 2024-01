Die Serie von Max Langenhan im Rodel-Weltcup ist ausgerechnet bei der Europameisterschaft zu Ende gegangen. Nach zehn Siegen am Stück kassierte der Thüringer am Sonntag bei dem auch als Weltcup ausgetragenen Einsitzer-Rennen auf der Olympia-Bahn in Innsbruck-Igls wieder eine Niederlage und wurde Dritter. Der dreimalige Olympiasieger Felix Loch aus Berchtesgaden wurde Achter.