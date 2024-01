Skeleton-Olympiasieger Christopher Grotheer vom BRC Thüringen hat beim ersten Weltcup des Jahres als Zweiter den Sprung aufs Podest geschafft. Auf der Natureisbahn in St. Moritz musste er sich am Freitag nur dem WM-Zweiten Amedeo Bagnis aus Italien geschlagen geben. Grotheers Rückstand betrug 0,52 Sekunden. In der Gesamtwertung liegt der Oberhofer mit 819 Punkten acht Zähler hinter dem Führenden Seunggi Jung aus Südkorea, der in St. Moritz Dritter wurde.