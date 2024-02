Für die Veranstalter wiederholt sich die Geschichte: Bereits im Vorjahr musste die damals geplante Premiere in der höchstgelegensten Stadt Deutschlands witterungsbedingt abgesagt werden. Für die Skicrosser ist es in diesem Winter die erste Absage. Am kommenden Wochenende geht es in Reiteralm in Österreich weiter – bei winterlichen Temperaturen.