Die ersten beiden Plätze gingen nach Schweden. Frida Karlsson setzte sich deutlich durch und verwies Ebba Andersson mit 1:19,3 Minuten Vorsprung auf den zweiten Platz. Dann wurde es dramatisch Hennig und Teresa Stadlober erreichten die Zielgerade, kämpften um das Podest. Und die Deutsche hatte am Ende mit 0,2 Sekunden Vorsprung das bessere Ende für sich.

"Das ist Unglaublich. Ich bin stolz auf mich. Nach Lahti war mein Selbstbewusstsein im Keller. Als ich heute merkte, dass ich in der letzten Runde noch was drin hat, wollte ich das durchziehen. Und ich dachte, im Schlussspurt habe ich mehr Körner. Das es klappte, war einfach nur toll", sagte die Sächsin im Ziel in der "Sportschau".