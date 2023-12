Hennig war bereits nach Schweden angereist. Noch am Sonntag (3. Dezember) hatte Hennig mit einer starken Leistung großen Anteil am zweiten Platz der deutschen Frauen-Staffel in Gällivare (SWE) gehabt, es war das erste deutsche Staffel-Podest im Weltcup seit fast sieben Jahren. In Einzelrennen lief es für Hennig dagegen noch nicht wie gewünscht. In Östersund steht am Wochenende ein Freistil-Rennen über 10 Kilometer sowie ein Sprint auf dem Programm.