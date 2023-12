Für Hamann ist das Ganze dabei ein Heimspiel in mehrerer Hinsicht, denn das Vogtland ist für den gebürtigen Altenbacher (Bennewitz) bereits seit vielen Jahren sportliche wie private Heimat. Hier lebt seine Freundin und hier startet er für den SG Nickelhütte Aue.

Ein erfolgreiches Abschneiden wäre für Hamann auf seiner Schanze also durchaus vorstellbar und auch dringend benötigt. Denn mit Platz 34 in Kuusamo/Finnland und Platz 41 Lillehammer/Norwegen ist der deutsche Meister bisher nicht zufrieden. Und so hofft Hamann, im gewohnten Umfeld wieder zu alter Stärke zu finden.