Deutschland lag mit 40 Punkten vor dem Zweitplatzierten Japan, jetzt hätte nur ein Riesenpatzer von Andreas Wellinger an der Reihenfolge etwas ändern können. Der 28-Jährige vom SC Ruhpolding tat der Konkurrenz aber nicht den Gefallen, sondern blieb cool und sprang 133,0 Meter weit. Damit war der Erfolg des deutschen Teams gesichert. Am meisten strahlte Martin Hamann: "Es ist wie ein Traum, das fühlt sich so surreal an."