Eine Chance dazu würde es am kommenden Wochenende beim Sommer Grand Prix in Klingenthal geben, den Sport im Osten im Livestream überträgt. Sollte er von Bundestrainer Stefan Horngacher nominiert werden, würde es für den gebürtigen Altenbacher zum erhofften Comeback kommen.

"Ich hoffe natürlich, dass ich hier vor heimischen Publikum noch einmal springen darf. Es macht mir immer riesigen Spaß, das beste Weltcupergebnis bisher habe ich in Klingenthal erzielt", so Hamann. Damit dachte er an den Februar 2021, als er beim Weltcup Zehnter wurde. Damals noch im A-Team, in dem er unbedingt wieder Mitstreiter werden will.