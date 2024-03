Die mitteldeutschen Kegel-Teams haben ihre Weltklasse einmal mehr unter Beweis gestellt – allen voran die Männer des KSV Rot-Weiß Zerbst. Die Mannschaft von Trainer Wolfgang Lutz bezwang am Ostersonntag (31. März) in einem hochdramatischen Finale den kroatischen Vertreter KK Zaprešić noch mit 5:3 (3.784:3.731). Der Titelverteidiger aus Sachsen-Anhalt hatte bereits mit 1:3 zurückgelegen, ehe Christian Wilke und Tim Brachtel doch noch für den Sieg sorgten.



Der Sieg beim in Bačka Topola in der serbischen Vojvodina ausgetragenen Finalturnier bedeutete den nunmehr sechsten Königsklassen Triumph für Zerbst seit 2010. Im Halbfinale wies der SKV Ligakonkurrent Chambtalkegler Raindorf aus Bayern mit 6:2 in die Schranken.