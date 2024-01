Nicht nur König Fußball beherrscht das Wochenende, auch die Leichtathletik hat ihren festen Platz bei Sport im Osten. Am Sonnabend (27. Januar) steigt in Chemnitz das Internationale Hallenmeeting, tags darauf messen in Nordhausen die besten Kugelstoßer ihre Kräfte. SpiO ist bei beiden Events vor Ort und überträgt per Livestream (auf mdr.de/sport und in der SpiO-App). Am Sonnabend beginnt die Übertragung in Chemnitz 14 Uhr, am Sonntag können sich die Kugelstoß-Freunde ab 14:10 Uhr aus Nordhausen über alles informieren.