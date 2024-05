In Deutschland könnte er sich weitgehend unerkannt bewegen. Nur Insider kennen den Superstar. Motocross spielt keine große Rolle, dazu war Roczen gerade 17 als er auswanderte. "Ich war ziemlich jung. Hab in der Weltmeisterschaft ordentlich Gas gegeben und Titel mitgebracht, aber das hat in Deutschland keinen interessiert", so Roczen. Die Begeisterung schwappte dennoch nicht über den großen Teich.