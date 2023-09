Erstes Spiel, erster Sieg: Tischtennis-Bundesligist Post SV Mühlhausen ist optimal in die neue Saison gestartet. Am Montagabend (4. September) stand am Ende gegen die TTF Liebherr Ochsenhausen ein 3:1 auf der Anzeigetafel. Die Mannschaft von Trainer Erik Schreyer ging im Hexenkessel in der Postsporthalle am Kristanplatz mit dem Aufgebot aus der letzten Saison in die Partie, neu im Team war der Südkoreaner Kim Taehyun.

Post-Trainer Erik Schreyer sah ein 3:1 seiner Mannschaft gegen Ochsenhausen. Bildrechte: IMAGO / Martin Hoffmann