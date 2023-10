Turnen "Wir haben das alles noch mal erörtert" - Frehse und DTB beenden Streitigkeiten

Nach Vorwürfen von psychischen Übergriffen ist Gabriele Frehse aus Chemnitz Frauen-Nationaltrainerin in Österreich. Am Rande der WM in Antwerpen bestätigte die 63-Jährige ein Gespräch mit dem DTB, in dem man sich ausgetauscht und alles erörtert habe.