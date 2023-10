Gut zwei Tage ist er her – dieser Moment, als sich Lukas Dauser die oberste Stufe des Turn-Olymps erklomm. Der 30-Jährige krönte sich am Sonntag (08.10.2023) im belgischen Antwerpen zum Weltmeister am Barren. Den kleinen Empfang am Dienstag (10.10.2023) am Olympiastützpunkt seiner Wahlheimat Halle/Saale erlebte der frisch gekürte Champion immer noch "voll unter Adrenalin", wie er am MDR-Mikrofon sagt.