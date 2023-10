Grazie, Anmut und sportliche Höchstleistungen. Alles Attribute, die am 14. Oktober in Leipzig zum Tragen kommen. Die Profis tanzen wieder an und ermitteln in den Standard- und Lateinamerikanischen Tänzen ihre Welt- und Europameister. Sport im Osten ist live dabei und überträgt die Highlights ab 20 Uhr im Stream. 23:30 Uhr folgt die Übertragung von der Leipziger Messe im TV.

Oliver Thalheim und Joachim Llambi moderieren wieder bei den Tanz-Wettkämpfen. Bildrechte: IMAGO/opokupix