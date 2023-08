Nowak und Armbruster voller Vorfreude

Bei den Frauen stehen Lokalmatadorin Jenny Nowak und Shootingstar Nathalie Armbruster an der Spitze des Aufgebots. Die immer noch erst 17 Jahre alte Doppel-Silbermedaillen-Gewinnerin von Planica dämpft aber zunächst einmal die Erwartungen: "Wir hatten bis jetzt vier Lehrgänge, bei denen wir sehr gut trainieren konnten. Beim letzten war ich etwas angeschlagen, ich hatte mich im Urlaub davor leicht erkältet. Meine Erwartungen an den Grand Prix habe ich deshalb etwas zurückgeschraubt, ich freue mich trotzdem mega auf die Wettkämpfe. Nach einem halben Jahr Pause ist es auch schön, die internationalen Konkurrentinnen und die Männerriege mal wieder zu treffen", so Armbruster.

Nowak, die als Pionierin ihres Sports in Deutschland gilt, kennt sich als Sächsin natürlich bestens in Oberwiesenthal aus und ist voller Vorfreude: "Jetzt ist es doch schon eine ganze Weile her, dass wir den letzten Wettkampf hatten. Es ist auch schön, im Sommer mal einen Zwischenstand präsentiert zu bekommen, wo man steht".

Jenny Nowak (v.r.) und Nathalie Armbruster (v.r.) gewannen gemeinsam mit Julian Schmid (h.l.) und Vinzenz Geiger (h.r.) in Planica WM-Silber im Mixed-Wettbewerb. Bildrechte: dpa

Neues Wettbewerbsformat wird in Villach getestet

Neben den Profis startet im Erzgebirge auch der Nachwuchs. So findet der Youth Cup vor den Wettbewerben des Sommer Grand Prix statt. Nach Oberwiesenthal zieht der Tross weiter Richtung Süden. In Oberstdorf (Dienstag und Mittwoch) und im österreichischen Villach (Freitag bis Sonntag) stehen in der kommenden Woche weitere Leistungsvergleiche an. Darunter auch im neuen "Compact-Format". Dort wird durch das Springen lediglich die Startreihenfolge bestimmt, die Zeitabstände zwischen den einzelnen Aktiven sind aber identisch und nicht von der Punktzahl nach dem Springen abhängig. Wer also beim Springen stark ist, könnte dadurch benachteiligt werden, während es für starke Läufer und Läuferinnen ein Vorteil sein könnte. Die Frauen laufen dann fünf, die Männer 7,5 Kilometer.

