Lisa Buckwitz (Oberhof) und Vanessa Mark fehlten als Vierte (+0,57) vier Hundertstel zum Podium, die EM-Medaillen wurden am Sonntag neben den Weltcup-Punkten vergeben. Das Rennen wurde zweimal unterbrochen, da die Australierinnen Breeana Walker und Kiara Reddingius sowie die Amerikanerinnen Kaysha Love und Emily Renna gestürzt waren. Am Freitag hatte beim ersten Zweier-Rennen in Sigulda noch Kalicki vor Nolte triumphiert. Bislang entschieden die Pilotinnen des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD) jedes Zweier-Rennen der Saison für sich. Für Nolte war es der 16. Weltcup-Sieg ihrer Karriere.

Oberhofer Adam Ammour mit Sensationstriumph

Junioren-Weltmeister Adam Ammour setzte seine Traumtage in Lettland fort und avancierte ebenfalls zum Europameister im Zweier-Bob. Der 22 Jahre alte Oberhofer sicherte sich einen Tag nach seinem ersten Sieg im Weltcup in Sigulda am Sonntag auch den EM-Titel und düpierte damit erneut Dauersieger Johannes Lochner (Stuttgart/+0,07 Sekunden ), der Bronze gewann. Silber ging an den Schweizer Michael Vogt (+0,06). Bildrechte: IMAGO/Eibner

Bob-Dominator Friedrich distanziert

Olympiasieger Francesco Friedrich (Oberbärenburg/+0,28) ging auf der tückischen Bahn in Sigulda gänzlich leer aus. Als Dritter in den zweiten Lauf gestartet, konnte der 33-Jährige nicht mit Ammour mithalten. "Besser hätte man sich das Wochenende nicht vorstellen können", sagte Ammour: "Vor allem, weil ich jetzt noch mit meinem Bruder am Start war. Das fühlt sich einfach umso besser an." Bundestrainer Rene Spies bezeichnete Ammours Leistungen an diesem Wochenende als "unfassbar. Dass er das drauf hat, wissen wir, aber das muss man dann auch erstmal abrufen. Wirklich ein verrücktes Ergebnis." Ammour war nach dem ersten Lauf Vierter, zusammen mit seinem Bruder Issam Ammour als Anschieber legte er im zweiten Durchgang eine Fabelfahrt hin und verbesserte den Bahnrekord auf 48,83 Sekunden. Titelverteidiger Lochner rutschte nach einem Fehler im unteren Drittel dagegen vom ersten auf den dritten Rang ab und ermöglichte Ammour dadurch den Sensationstriumph. Anders als bei den Frauen hat das EM-Rennen für den Weltcup keine Bedeutung. Dort führt Lochner komfortabel vor Friedrich und Vogt, Ammour ist Siebter.