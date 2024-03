Auch Buckwitz, die dritte deutsche Starterin, hielt ohne Probleme mit den Teamkolleginnen Schritt und setzte sich nach dem zweiten Umlauf sogar an die Spitze des Rankings. Die beiden abschließenden Läufe finden am Samstag ab 14.30 Uhr statt. Vergangene Woche hatte Nolte im Monobob den WM-Titel geholt, Buckwitz wurde Dritte. "Es wird sehr knapp zwischen uns, da müssen wir nochmal gut performen", sagte Buckwitz. Nolte, die die führende Buckwitz im Monobob-Rennen am zweiten Tag noch abgefangen hatte, meinte: "Es war solide, wir suchen bis morgen noch ein, zwei Hundertstel und gucken mal, was wir beim Material machen."

Bildrechte: picture alliance/dpa/Robert Michael