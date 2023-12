Die Niners begannen furios und machten vom Tip-Off an deutlich, dass der 17. Sieg in Folge fest eingeplant war. Angeführt von einem herausragenden Kevin Yebo (23 Punkte in der ersten Halbzeit) trafen die Chemnitzer einen Wurf nach dem anderen. Über 57% Wurfquote zur Halbzeit und eine 62:41-Führung zauberten selbst dem sonst so konzentrierten Rodrigo Pastore an der Seitenlinie das ein oder andere Lächeln aufs Gesicht.