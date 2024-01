Der Gisa Lions MBC hat sich kurz vor dem Punktspiel gegen den BC Marburg noch einmal Verstärkung ins Team geholt. Wie der Basketball-Bundesligist am Sonnabendfrüh (13. Januar) bekanntgab, schließt sich ab sofort Nationalspielerin Emma Stach den Hallenserinnen an. Ein echter Transfercoup. Die 27-Jährige erhielt einen Vertrag bis Saisonende.

Mit der Verpflichtung haben die Gisa Lions nunmehr zwei Stachs in ihren Reihen, denn Schwester Lotta geht bereits seit 2021 für die Löwinnen auf Korbjagd. "Der Gisa Lions MBC ist für meine jetzige Situation der richtige Verein", meinte Emma Stach, die in der bisherigen Saison noch ohne Engagement war und sich auf ihr Fernstudium im Fach Sporttherapie konzentrierte. "Ich freue mich auf die neue Herausforderung. Und ich werde in den nächsten Monaten alles dafür geben, um mit dem Team möglichst weit zu kommen."

Abgesehen von der Saison 2018/19, in der sie mit den Rutronik Stars Keltern deutscher Vizemeister wurde, und einem kurzen Intermezzo in der Endphase der Saison 2021/22 beim TK Hannover Luchse, war die gebürtige Niedersächsin in den vergangenen zehn Jahren im Ausland aktiv. Unter anderem in den USA bei den Gonzaga Bulldogs, Pink Pecsi (Ungarn), A3 Basket Umea (Schweden) und den griechischen Klubs Panathinaikos Athen sowie Niki Lefkadas.