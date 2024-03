Die Basketballerinnen der Gisa Lions MBC haben auch das zweite Playoff-Viertelfinale gegen die Angels Nördlingen für sich entschieden. Am Sonntag feierte das Topal-Team einen 88:79-Heimsieg. In der Serie "Best of Five" liegt der MBC damit mit 2:0 in der Vorderhand und kann am kommenden Donnerstag in Nördlingen schon den ersten Matchball vollenden.