Gastgeber Japan problemlos auf Distanz gehalten, die mit gleich neun NBA-Profis gespickten Australier in die Knie gezwungen und auch Finnland um Lauri Markkanen deutlich geschlagen – die DBB-Auswahl ist auf der Pazifikinsel Okinawa unter den Augen von Legende Dirk Nowitzki mit beeindruckenden Leistungen in die 2. Runde der Weltmeisterschaft in Asien eingezogen.



"Ich glaube, wenn wir alles, was wir beeinflussen können, auf einem extrem hohen Niveau machen, dann haben wir die Chance, richtig weitzukommen", meint Center-Routinier Johannes Voigtmann am spielfreien Mittwoch (30. August) voller Zuversicht im Gespräch mit Sport im Osten.