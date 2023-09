Deutschlands Basketballer sind erstmals Weltmeister. Das Team um Kapitän Dennis Schröder gewann am Sonntag in Manila das Finale gegen Serbien mit 83:77 (47:47) und feierte damit den größten Erfolg einer deutschen Basketball-Nationalmannschaft überhaupt. 30 Jahre nach dem EM-Titel im eigenen Land krönte die Auswahl von Bundestrainer Gordon Herbert ein beeindruckendes Turnier ohne Niederlage. Bester deutscher Werfer vor 12 022 Zuschauern war Schröder mit 28 Punkten.

Gegen die körperlich robusten und defensivstarken Serben, die bei der WM auch ohne NBA-Champion und Finals-MVP Nikola Jokic (Denver Nuggets) groß auftrumpften, hieß es: gegenhalten, auch wegen der Kulisse in der Mall of Asia Arena. Es war für das DBB-Team wegen der lauten Fans, die bei Freiwürfen "Auf Wiedersehen" skandierten, ein Auswärtsspiel. Die deutsche Mannschaft zeigte sich unbeeindruckt, nutzte ihre vielen Optionen in der Offense - es entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Gerade Franz Wagner düpierte die Serben wiederholt, auch Regisseur Schröder, für das Spiel des Lebens die goldenen Schuhe rausgeholt hatte, agierte stark. Beim Gegner war Starspieler Bogdan Bogdanovic kaum zu stoppen, und so stand es nach völlig ausgeglichenen 20 Minuten 47:47.