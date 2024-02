Die Basketballer der Niners Chemnitz bleiben in der Bundesliga das Maß aller Dinge. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore konnten nach einer Steigerung in den letzten beiden Vierteln am Samstag einen noch klaren 87:69 (44:43)-Triumph gegen den Elften EWE Baskets Oldenburg feiern und mit dem 17. Saisonsieg ihre führende Position in der deutschen Eliteklasse untermauern. Am Sonntag (15:30 Uhr) ist Verfolger Bayern München bei den Syntainics MBC in Weißenfels zu Gast. Im Foyer der Stadthalle wird dann auch der "deutsche" WM-Pokal zu sehen sein.