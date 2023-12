Die Basketballer der Niners Chemnitz haben die Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga untermauert. Die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore gewann am Sonnabend gegen Schlusslicht MLP Academics Heidelberg mit 93:69 (53:34). Es war der zehnte Sieg für Chemnitz im elften Spiel. Titelverteidiger ratiopharm Ulm, der bisher acht Siege in zehn Partien schaffte, tritt als Tabellenzweiter an diesem Sonntag bei Pokalsieger Bayern München an.