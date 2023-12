Die Zuschauer bekamen eine hochspannende Partie zu sehen. Keine Mannschaft konnte sich einen zweistelligen Vorsprung erarbeiten. Die Sachsen glichen einen 25:32-Rückstand (15.) zum 36:36 (18.) aus. Nach der 73:66-Führung (35.) gerieten die Gäste mit 75:78 (39.) in Rückstand. Yebo und van Beck sorgten von jenseits der Dreierlinie für den knappen Erfolg des Bundesliga-Spitzenreiters, trotz dessen, dass die Sachsen 21 Sekunden vor dem Ende in Rückstand gerieten. Doch dann saß der letzte Dreier der Gäste, ehe Vechta sogar noch zu einem Wurf kam, der jedoch am Ring landete.