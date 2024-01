Ausgerechnet gegen den alten Verein feierte MBC-Headcoach Predrag Krunic sein 500. Pflichtspiel in Bundesliga und Pokal. Und vor dem Spiel warnte der vor der starken Dreierquote von Bonn. Das zeigte der Vizemeister in einer von beiden Teams starken erste Halbzeit auch, führte zur Pause mit 58:54. Der MBC enttäuschte aber keinesfalls, zeigte ebenfalls in der Offensive seine Klasse. Und ließ Bonn auch nie richtig enteilen. In zweiten Viertel fand man als es beim 36:43 eng wurde, die passende Antwort, als Kostja Mushidi einen Dreier versenkte. Der 25-Jährige markierte insgesamt 13 Punkte in Halbzeit eins.

Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister