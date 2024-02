Die Mannschaft von Predrag Krunic lief von Beginn an gegen eine treffsichere Münchner Offensive an. Bereits im ersten Viertel konnten sich die Münchner mit 34:21 absetzen. Carsen Edwards erzielte für die Münchner im ersten Viertel bereits 10 Punkte, sein Namensvetter auf Seiten des MBC Vincent Edwards machte drei Zähler weniger. Auch wenn die Beiden nicht verwandt sind, so kennen sie sich aus der gemeinsamen Zeit an der Purdue University in Indiana. Auch im zweiten Viertel hielt die Münchener Dominanz an. Beim Seitenwechsel lag die Heimmannschaft bereits mit 43:61 in Rückstand.