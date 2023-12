Beim deutschen Rekordmeister Alba Berlin kam das Team von Rodrigo Pastore, ganz ungewohnt, nicht so recht vom Fleck und zeigte sich in vielen Spielsituation auffällig schläfrig. Einige Steals und eine nicht besonders gut organisierte Defensive machte es den Albatrossen zu leicht. Die Sachsen mussten bereits im ersten Viertel 34 Treffer einstecken und lagen mit 15 Punkten im Rückstand.

Und auch im zweiten Abschnitt bekamen die Zuschauer in der Mercedes-Benz-Arena keinen Basketball-Leckerbissen zu sehen. Sowohl die Niners als auch Alba vertieften sich vor allem in der Zweikampf-Führung. In der ersten Halbzeit hatten bereits sechs Chemnitzer drei Fouls auf ihrem Konto stehen.