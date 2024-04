Die Basketballer der Niners Chemnitz halten den Druck auf Spitzenreiter Bayern München aufrecht. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore gewannen am Samstag ihr Heimspiel gegen den Tabellen-Siebten Telekom Baskets Bonn mit 80:66 (37:33) und festigten mit ihrem 22. Saisonsieg den zweiten Platz in der Bundesliga. Den größten Anteil am Erfolg hatten Jonas Richter (16), Kaza Kajami-Keane (14), Aher Uguak (11) und Wesley van Beck (10).