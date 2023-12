Der Deutsche Meister erwischte den besseren Start in die Partie, die Niners arbeiteten sich aber mit einem selbstbewussten Auftreten ran (20:22/10.). Angepeitscht von den heimischen Fans in der Messe Chemnitz fand die Mannschaft im zweiten Viertel erst so richtig in die Partie. Die Niners verpassten es ihre Überlegenheit mit in die Halbzeit zu nehmen und kassierten mit dem Pausenpfiff das 39:39.