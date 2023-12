Die Basketballer der Niners Chemnitz sind an die Tabellenspitze der Bundesliga gestürmt. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore gewannen am Sonntag ihr Gastspiel bei den Baskets Oldenburg mit 79:58 (38:26) und feierten damit wettbewerbsübergreifend ihren 16. Erfolg in Serie.