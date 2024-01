Die Basketballerinnen des GISA Lions MBC haben in der DDBL ihre zweite Niederlage in Folge kassiert. Nach der 56:69-Pleite gegen Titelkandidat Alba Berlin unterlag das Team von Headcoach Timur Topal am Sonntag (14.01.2024) auch dem Tabellenneunten BC Marburg mit 65:80 (15:26, 24:21, 11:20, 15:13).