Die Anfangsphase gehörte den Gastgebern. Adrian Nelson brachte Chemnitz mit 0:5 in Rückstand (2. Minute), doch die Niners kämpften sich zurück und glichen durch Tylor Ongwae aus (10:10/6.). Chemnitz leistete sich ungewohnte Fehler, doch blieb am Drücker. Kevin Yebo stand komplett blank an der Dreierlinie und brachte die Sachsen von Downtown erstmals in Front (17:15/9. Minute). Danach waren die Niners endgültig im Spiel angekommen, ließen bis zur Viertelpause nur noch einen Zähler zu und gingen mit einem 25:16 aus dem ersten Abschnitt.