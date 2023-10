Bereits im ersten Viertel zeigten die Chemnitzer, wer der Erstligist ist und gingen mit einem äußerst souveränen und spielfreudigen 29:17 in die erste Pause. Immer wieder war es Kaza Kajami-Keane, der den Korb aus allen Lagen traf und nach zwei Vierteln bereits 17 Punkte auf seinem Konto verbucht hatte. Mit 49:30 und zufriedenen Zuschauern in der Messe-Halle Chemnitz ging es in die Pause.