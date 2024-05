Die Basketballer der Niners Chemnitz haben nach zwei Liga-Pleiten in Folge wieder einen Erfolg in der Bundesliga gefeiert. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore gewannen am Samstag beim Tabellenzehnten Veolia Towers Hamburg mit 85:79 (44:39) und festigten mit dem 24. Saisonsieg ihren dritten Platz.