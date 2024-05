Die Mannschaft von Trainer Predrag Krunić kam nicht gut in die Partie und schenkte das erste Viertel (22:29) her. Nach deutlich verbesserten zweiten zehn Minuten, in denen der MBC den Gästen den Schneid abkaufte, lagen die Weißenfelser vor allem durch die Treffer von Johnathan Stove zur Pause mit 51:45 in Führung.

Im zweiten Durchgang verpassten die Mitteldeutschen es, das Tempo aus dem zweiten Viertel beizubehalten und schenkten die Führung wieder her. So ging es mit 69:70 in den Schlussabschnitt. In den letzten zehn Minuten präsentierten sich die Gastgeber dann wieder von ihrer besseren Seite und holten sich die Führung zurück Nach spannenden Schlusssekunden, in denen Ludwigsburg nooch einmal herankam, sicherten sich die Syntainics am Ende einen knappen 91:90-Erfolg. Der Sieg bedeutet zwei Spieltage vor Saisonende den Klassenerhalt für den MBC.