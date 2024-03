Zum Start der Partie taten sich die Niners wie schon im Hinspiel zunächst einmal etwas schwer, sodass die ersten Führungen zumeist in den Händen der Gäste lagen. Mit zunehmender Zeit arbeiteten sich die Hausherren aber in die Partie, wenngleich im Abschluss noch die letzte Konsequenz fehlte. Das erste Viertel endete leistungsgerecht 18:18. Im zweiten Viertel lief die Chemnitzer Offensive dann langsam, aber sicher warm. Angeführt vom starken Aher Uguak, der bis zur Pause schon insgesamt fünf Dreier versenkt hatte, erarbeiteten sich die Niners schnell eine komfortable Führung und gaben diese im Anschluss auch nicht mehr her. Zur Halbzeit lag das Team von Trainer Rodrigo Pastore schließlich 44:38 in Front.